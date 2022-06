Tracteur alimenté à l'ammoniac, vol inaugural de l'Airbus A321XLR, chaussures microbes.... Le top 3 des vidéos de la semaine

Adieu le diesel, ce tracteur roule à l'ammoniac !

Soutenue par Amazon, la start-up américaine Amogy a annoncé début juin avoir réussi à faire fonctionner un tracteur alimenté à l'ammoniac. Une première mondiale qui pourrait aider à réduire l'empreinte écologique du secteur agricole, même si de nombreux défis subsistent.

[En images] L'Airbus A321XLR effectue son premier vol d'essai



Airbus a lancé mercredi 15 juin le vol inaugural de son plus grand et plus récent avion de ligne à fuselage étroit, l'A321XLR, alors que le groupe aéronautique cherche à tirer parti de la demande lucrative d'avions monocouloirs pour les vols long-courrier.

[L'industrie c'est fou] Des chaussures fabriquées à partir d'une bactérie



La start-up britannique Modern Synthesis utilise une bactérie présente dans le thé kombucha pour « tisser » des biotextiles. Début juin, elle a conclu un tour de table de près de quatre millions d'euros, ce qui lui permettra d'ouvrir bientôt une première usine au sud de Londres.