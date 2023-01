Rejoindre Tractebel, c’est rejoindre une équipe d’ingénieurs passionnés, avec de véritables opportunités de carrière !

Tractebel est un groupe international spécialisé en ingénierie, notamment sur le secteur du nucléaire. Vous êtes Directeur de cette activité en France, pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet, je dirige aujourd’hui les équipes de Tractebel en France de la Direction Nucléaire, cela représente plus de 200 personnes avec des profils et des compétences variées. Nous avons différents sites en France et les équipes sont principalement réparties à Gennevilliers, Lyon, Marseille, Pierrelatte, et plus récemment à Tours. J’ai également sous ma responsabilité, notre filiale en Grande-Bretagne, récemment ouverte pour accompagner les projets d’EPR en Angleterre et plus généralement la relance des activités d’ingénierie nucléaire dans le pays.

Historiquement en France, nous étions présents sous la marque Coyne et Bellier, qui a toujours eu une forte activité dans le nucléaire, que cela soit en France ou l’international. Je peux citer en référence, l’accompagnement en conception GC de l’ensemble des réacteurs de puissance de la filière française, y compris à l’export comme l’EPR de TAISHAN en Chine ou encore la maîtrise d’œuvre en phase avant-projet de l’installation CIGEO pour l’enfouissement des déchets du cycle du combustible.

Les projets nucléaires sont techniquement complexes et il est nécessaire de faire aussi évoluer les métiers de l’ingénierie de Projet qui les soutiennent (gestion des exigences, de la configuration, ingénierie système...).

Pour accompagner nos projets, nous sommes ainsi dans une forte dynamique d’embauche, que nous accompagnons par l’implication de notre réseau d’experts qui constitue l’ADN de notre société.

Comment expliquez-vous ce besoin en recrutement pour les profils ingénieurs sur votre secteur et les challenges à relever pour attirer les talents ?

Aujourd’hui, le secteur du nucléaire est en pleine expansion ! En France, nous faisons face à une pénurie d’ingénieurs, le GIFEN (Groupement des Industriels français de l'énergie nucléaire), dont nous sommes membres actifs, estime à 30.000 le nombre de recrutements nécessaires pour la construction des six EPR annoncés par Emmanuel Macron en février dernier, dont 4 000 ingénieurs par an.

Le challenge est tout d’abord de faire évoluer l’image du nucléaire, cette image commence à évoluer positivement car, le nucléaire est une énergie bas carbone et pilotable, elle a donc toute sa place dans le mix énergétique des pays, pour à la fois répondre à l’impératif de maîtriser son empreinte carbone et sa souveraineté énergétique.

De plus, il s’agit d’un secteur d’avenir au vu des politiques des différents états pour pérenniser et développer cette solution énergétique à travers le monde.

Sans oublier de nouvelles solutions innovantes comme les Small Modular Reactor, une de nos équipes travaille d’ailleurs aux côtés d’EDF sur le projet NUWARD©.

Concrètement, quels sont vos besoins aujourd’hui en termes de profil ?

Très importants ! Nos compétences font que nous sommes présents sur l’ensemble des typologies de projets d’installations nucléaires que ce soit du Nouveau Nucléaire avec les EPR ou les SMR, les installations de recherche (ITER…), les infrastructures de Défense, les projets de Démantèlement, ainsi que le soutien au Parc électronucléaire existant à travers ce qui est appelé le programme Grand Carénage.

Nos besoins sont donc variés, tant en termes d’expertise que de séniorité. En effet, nous cherchons des profils spécialisés sur l’ensemble du spectre des métiers du nucléaire (génie civil, électricité, ventilation, mécanique, sûreté...) car nous intervenons fréquemment sur les projets dans leur globalité.

Aujourd’hui et à très court terme, nous avons des besoins en nombre, sur l’ensemble de nos sites et pour l’ensemble des métiers que ce soit en conception, maitrise d’œuvre et suivi de travaux. L’ensemble de ces opportunités montrent la diversité et la richesse de nos missions dans le cadre de nos différents contrats. Nous recherchons des ingénieurs qualifiés, mais aussi et surtout des ingénieurs avec l’envie de s’investir dans un domaine à enjeu au contact d’experts et de spécialistes dans une société d’ingénierie nucléaire de référence.

Pour conclure, je dirai que nous rejoindre, c’est rejoindre une équipe dynamique, volontaire, offrant de véritables opportunités de carrière et d’évolution au sein d’un Groupe international !

