Toyota voit grand pour Onnaing

C’est un comble pour Renault et Stellantis. La plus grosse usine automobile de France appartient au constructeur japonais Toyota. Avec 255 584 voitures assemblées en 2022, le site d’Onnaing (Nord) a détrôné le bastion historique de Stellantis à Sochaux (Doubs). Toyota espère bien conforter sa place : l’entreprise s’est donné pour objectif d’atteindre plus de 280 000 unités en 2023. Un niveau qui lui permettrait de battre son record de production annuelle, grâce au succès des Yaris et Yaris Cross.

