Toyota va réduire sa production, Volkswagen pourrait en faire de même

© Aly Song Toyota va réduire sa production mondiale de 40% en septembre par rapport à ses prévisions initiales en raison de la pénurie de semi-conducteurs, a rapporté jeudi le quotidien économique Nikkei. /Photo prise le 19 avril 2021/REUTERS/Aly Song

Toyota contraint de réduire la voilure. Il va baisser d'environ 360 000 véhicules sa production mondiale en septembre 2021, a indiqué jeudi 19 août un dirigeant du constructeur nippon, précisant que cela allait concerner 15 usines au Japon ainsi que d'autres à l'étranger. Le groupe confirme ainsi des informations parues plus tôt dans le quotidien économique Nikkei et qui ont fait chuter de 4,4% l'action Toyota à la Bourse de Tokyo, soit son plus fort repli en une séance depuis décembre 2018.

Le constructeur nippon avait jusqu'ici mieux géré que ses concurrents la pénurie de semi-conducteurs, grâce à un important stocks de puces constitué dans le cadre d'un plan de continuité des activités remanié après le tremblement de terre de 2011. Mais la résurgence des cas de Covid-19 en Asie, notamment au Vietnam, a aggravé les difficultés d'approvisionnement.

Toyota, le premier groupe automobile mondial en termes de volumes de vente, a prévenu ce mois-ci qu'il était confronté à un environnement commercial "imprévisible" en raison de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 dans les pays émergents, de la pénurie de puces et de la flambée des prix des matières premières.

Approvisionnement en puces "volatil" pour VW

De son côté, Volkwagen a indiqué ce jeudi qu'il pourrait être obligé de réduire davantage sa production en raison de la pénurie de puces. "Nous nous attendons actuellement à ce que l'approvisionnement en puces au troisième trimestre soit très volatil et serré", a déclaré le groupe allemand, deuxième constructeur automobile derrière Toyota en termes de volumes, en réponse à une demande de commentaire de Reuters. "Nous ne pouvons pas exclure de nouvelles modifications de la production", a-t-il ajouté. Volkswagen s'attend à ce que la situation s'améliore d'ici la fin de l'année et prévoit de compenser autant que possible le déficit de production au second semestre.

A la Bourse de Francfort, le titre Volkswagen reculait de 2,71% dans la matinée, en ligne avec le repli de l'ensemble du secteur en Europe (-2,86%).

Au début du mois, le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a indiqué que les arrêts de production dans deux de ses usines - au Texas après une tempête cet hiver et en Malaisie en raison de l'épidémie - avaient affecté ses livraisons à ses clients automobiles.

Avec Reuters (Jahnavi Nidumolu à Bangalore, Sayantani Ghosh à Singapour, Maki Shiraki à Tokyo et Ilona Wissenbach à Berlin, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)