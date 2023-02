Toyota, un modèle à contre-courant des délocalisations hors de France sur les voitures d’entrée de gamme

Les constructeurs français sont battus à domicile. Le site Toyota d’Onnaing (Nord) s’est imposé comme la plus grosse usine automobile française en 2022, devant les bastions historiques de Renault et Stellantis. Avec le succès de la Yaris Cross, le groupe japonais déboulonne la doctrine selon laquelle il ne serait plus possible de fabriquer des véhicules d’entrée de gamme en France. Une stratégie qui a conduit à un long déclin de la production automobile tricolore.

À Onnaing, l’usine Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a assemblé 255 584 voitures en 2022. Un niveau jamais vu depuis 2007. Cette performance a aussi permis à TMMF de détrôner le site Stellantis de Sochaux (Doubs). Ce dernier a produit 198 000 voitures, notamment les Peugeot 3008 et 5008 du segment C.

Mise en concurrence des sites chez Renault et Stellantis

