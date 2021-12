Toyota se dit prêt à atteindre 100% de véhicules neufs zéro émission en Europe en 2035

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toyota Motor Europe Matt Harrison, président de Toyota Motor Europe, devant le nouveau SUV 100% électrique bZ4X.

Toyota va-t-il enfin accélérer dans l’électrique ? Jeudi 2 décembre, l’entreprise japonaise a assuré que toutes ses ventes de véhicules neufs en Europe de l'Ouest concerneraient des modèles zéro émission d'ici à 2035. Le groupe prépare le lancement du SUV 100% électrique bZ4X pour 2022.

Premier constructeur automobile mondial, Toyota vise 50% de véhicules zéro émission en Europe de l’Ouest en 2030. Cette part devrait donc augmenter à 100% en seulement cinq années. L’entreprise pourrait ainsi se conformer au plan climat dévoilé en juillet par la Commission européenne (et toujours en cours de négociation).

Au-delà du bZ4X, Toyota prévoit six autres modèles tout électriques qui seront construits sur sa nouvelle plateforme eTNGA. Toyota veut aussi défendre sa position de pionnier dans l’hydrogène. L’entreprise a annoncé le 2 décembre la production d’une deuxième génération de modules de pile à combustible à Bruxelles (Belgique), plus compacts et plus légers.

Des engagements sous conditions

Il y a tout de même un « mais ». Dans un communiqué, le président de Toyota Motor Europe Matt Harrison précise que cet engagement pour 2035 se fait « sous réserve de la mise en place, d’ici là, d’infrastructures suffisantes de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène, ainsi que de l’augmentation nécessaire des capacités en énergies renouvelables ».

Contrairement à certains de ses rivaux, Toyota n'a pas renoncé à produire des véhicules à essence et hybrides simples. Lors de la COP26, le constructeur avait boudé un accord sur les voitures zéro émission, arguant que certaines régions du monde n'étaient pas encore prêtes à effectuer une transition vers des véhicules moins polluants.

Succès commercial en 2021

En retard ou pas dans l’électrique, Toyota rencontre un certain succès commercial avec le lancement de la nouvelle Yaris. Sur les neuf premiers mois de l’année 2021, la marque Toyota est devenue la troisième plus vendue en Europe alors qu’elle était seulement huitième en 2020, selon des données d’Inovev. Le constructeur prévoit 1,3 million d’unités en 2022 (soit 6,5% de part de marché), contre 1,07 million en 2021 (6,3%).

Simon Chodorge, avec Reuters