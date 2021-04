Toyota se convertit prudemment à la voiture électrique à batteries

15 jours gratuits et sans engagement

Le champion de l’hybride, et pionnier dans le véhicule individuel à hydrogène, fait un pas en direction de la voiture à batteries. Dans le cadre du salon de Shanghai, Toyota a présenté le 19 avril son concept 100% électrique bZ4X, qui préfigure un futur SUV de taille moyenne. Ce véhicule sera le premier de la nouvelle gamme de modèles à batteries baptisée bZ – pour "beyond Zero", c’est-à-dire "au-delà de zéro" – du constructeur automobile japonais.