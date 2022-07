Toyota relocalise la production de ses chariots élévateurs en France

Bonne nouvelle : Toyota Material Handling Manufacturing France annonce le transfert de la production de son chariot élévateur Tonero 4-8T d’une usine chinoise vers Ancenis (Loire-Atlantique), où l’entreprise dispose déjà d’un site produisant des chariots frontaux thermiques. La production devrait démarrer en novembre prochain, à raison de 900 chariots par an. La filiale du groupe japonais investit 8 millions d’euros dans le projet qui mobilise déjà 25 personnes pour sa mise en place et portera à l’embauche de 45 personnes dans les domaines de la soudure et de l’assemblage. L’objectif de cette relocalisation est multiple. Il permet, d’une part, de produire au plus près du marché de destination et ainsi de réduire l'empreinte carbone de ces chariots et, d’autre part, de contrer la forte augmentation des coûts de transport qui s’inscrit – selon l’entreprise – dans une tendance durable.

Des délais de livraison divisés par deux

Les délais de livraison, sachant que la plupart des clients sont basés en Europe, seront réduits de moitié, en passant de plus de six mois à environ trois mois. Enfin, cette relocalisation répond au souhait de Toyota Material Handling Manufacturing France de développer localement des fonctions et des options adaptées aux besoins du marché européen. Le chariot Tonero aura une capacité de levée comprise entre 4 et 8 tonnes, soit le double des capacités des chariots actuellement assemblés à Ancenis (1,5 à 3,5 t) afin de répondre à des applications de manutention de charges lourdes et multiples. Cette entreprise est une filiale de Toyota Material Handling Europe qui appartient au groupe Tico qui se revendique comme le leader mondial des chariots élévateurs. Toyota Material Handling Europe fabrique des chariots élévateurs sur trois sites : à Ancenis (France), Mjölby (Suède) et Bologne (Italie).