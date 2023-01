Toyota nomme un nouveau directeur général, Akio Toyoda devient président du conseil

Koji Sato, 53 ans, également président de la marque de luxe Lexus de Toyota, deviendra le nouveau directeur général, a déclaré la société. Le président actuel, Takeshi Uchiyamada, abandonnera son titre de président mais restera au conseil d'administration.

Le petit-fils du fondateur de l'entreprise, Akio Toyoda, 66 ans, a dirigé Toyota durant plus d'une décennie, pendant une période de changements intenses dans l'industrie automobile et d'incertitude croissante quant au défi que représentent de nouveaux concurrents, souvent plus agiles, tels que Tesla.

Au cours de son mandat, Akio Toyoda a également fait l'objet de critiques de la part d'investisseurs et de groupes environnementaux, mettant en avant une réticence à adopter les véhicules électriques.

Akio Toyoda a déclaré lors d'une conférence de presse avoir vécu depuis le début de son mandat en 2009 "crise après crise", citant la récession mondiale, les rappels de véhicules, ou encore les perturbations qui ont suivi le tremblement de terre et le tsunami de 2011 dans le nord du Japon.

Interrogé en juin dernier au sujet de sa succession, il avait indiqué qu'il "réfléchissait au calendrier et à la sélection d'un successeur".

L'ancien PDG a déclaré jeudi que Koji Sato avait été choisi car il a "travaillé dur pour apprendre la philosophie de Toyota".

"Le directeur général a besoin de jeunesse, d'énergie et de force."

Koji Sato a commencé sa carrière chez Toyota en 1992, avant de gravir les échelons pour devenir en 2016 ingénieur en chef de Lexus International, la marque automobile de luxe de Toyota, indique son profil sur le site internet du groupe.

Depuis 2020, il occupe les postes de président de Lexus International et de Gazoo Racing Company, la marque de sport automobile de Toyota. Il a également assumé un rôle exécutif chez Toyota et est devenu chef de la stratégie de la marque en janvier 2021.

(Reportage Satoshi Sugiyama, rédigé par Raju Gopalakrishnan ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)