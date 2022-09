Toyota, Nissan suspendent leur production dans l'ouest du Japon à l'approche d'un typhon

Toyota va suspendre la production de l'équipe de nuit lundi à partir de 21 heures (1200 GMT) et annuler la production de mardi matin dans trois usines de la préfecture de Fukuoka.

Elle devrait reprendre dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué la société sur son site internet.

Les filiales Nissan Motor et Nissan Shatai Co dans la préfecture de Fukuoka devraient également suspendre la production pour les équipes de nuit de lundi et de jour de mardi, a déclaré à Reuters un porte-parole de Nissan Motor.

Des entreprises ont également décidé de fermer temporairement en Corée du Sud face à la menace du typhon Hinnamnor.

(Reportage Satoshi Sugiyama ; version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)