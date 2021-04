Toyota investit dans les générateurs électro-hydrogène d’Energy Observer Developments

Dans la course à la voiture zéro émission, l’hydrogène semble avoir perdu la bataille face au véhicule électrique tout batterie. En Europe du moins. Mais l’hydrogène n’a pas dit son dernier mot pour les véhicules utilitaires, le transport lourd et le maritime. Il s’impose aussi comme alternative crédible au groupe électrogène diesel dans l’industrie, les hôpitaux, sur les chantiers et les événements extérieurs. Des marchés qui intéressent bigrement Toyota comme débouché pour sa technologie de pile à combustible embarqué de sa Mirai, la première berline hydrogène, commercialisée dès 2014.