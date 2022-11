«Toute coupure électrique de plus 15 minutes posera des problèmes de production de médicaments», s’alarme Pascal Le Guyader du Leem

L’Usine Nouvelle - Le Leem alerte sur les risques qu’entraineraient des délestages énergétiques sur les productions et l’approvisionnement en médicaments en France. Vous parlez d’usines qui ne sont pas reconnues prioritaires par les arrêtés préfectoraux. Quelles disparités observez-vous ?

Pascal Le Guyader - Nous sommes en discussion avec la DGE depuis début septembre sur ce sujet. Concernant le délestage de gaz, nous avons obtenu la confirmation que le secteur ne serait ni délesté ni sujet à des rationnements. Nous n’avons toutefois pas de confirmation écrite. Nous avons eu des échos un peu épars de nos adhérents notamment pour ceux qui consommaient plus de 5 MWh de gaz et qui ont eu parfois vent de possibles rationnements. Concernant l’électricité, l’exemption de délestage relève de la compétence des préfets. Et là nos adhérents s’interrogent sur la manière dont sera effectuée la priorisation. Ils se sont rapprochés des préfectures de leur territoire de production, et les situations sont différentes de l’une à l’autre.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]