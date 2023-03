« Tout le processus industriel peut être mesuré afin de l’améliorer. »

Quelle est la première étape, lorsqu’on envisage une optimisation des ressources de son entreprise ?

Pour bien optimiser, il faut d’abord mesurer. La mesure de performance d’un processus industriel permet d’analyser et de comprendre ce qui se passe à l’instant T dans le processus, pour être en mesure de l’améliorer ensuite.

Il s’agit par exemple de mesurer les flux de matière (exemple d’outil : MFA, « material flow analysis), le coût complet des déchets, combien coûte le produit fabriqué en équivalent carbone (Outil ACV : « analyse du cycle de vie »). Tout processus industriel peut être mesuré afin de l’améliorer. Tant qu’on n’a pas mesuré, il est difficile de trouver des leviers d’action et d’amélioration.

Une fois ces mesures faites, quels sont les leviers d’action justement ?

Les actions définies passent par des solutions technologiques mais également par des changements de comportement. Et cet aspect repose sur un changement organisationnel. Les techniques de lean management comme le 5S ou le kanban aident notamment à réduire les déchets. Ce sont d’ailleurs ces outils que préconise l’ADEME, l’agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

Un exemple, l’économie circulaire. Mettre en place une politique allant dans le sens de l’économie circulaire suppose en amont de réfléchir à ce qu’est un déchet, et au moyen de ne pas le produire. Si ce n’est pas possible, qu’est-ce qu’on fait ? Il faut d’une part gérer son cycle de vie, puis son recyclage, et d’autre part gérer éventuellement la pollution qu’il génère. Parfois, le processus peut être optimisé, et les flux de matière comme l’eau, l’énergie, ou même les matériaux, comme le plastique, peuvent être réutilisés.

Pouvez-vous citer un exemple concret pour illustrer une démarche d’optimisation des ressources dans l’industrie ?

Au sein de la Plastic vallée, au nord-est de la Région Auvergne-Rhône-Alpe, bassin d’activité économique identifié comme un des départements les plus industriels de France, et 1er pôle de la plasturgie en Europe, une démarche d’économie circulaire a été mise en place. Elle repose sur plusieurs aspects dont un dispositif de diagnostic des flux. L’idée : identifier les sources d’économies et proposer un plan d’actions adapté aux spécificités de l’entreprise.

Depuis son lancement en septembre 2020, cet accompagnement a été réalisé dans plus de 1 000 entreprises françaises. Il a permis à ces entreprises de réaliser en moyenne 45 000 € d’économie de charges potentielles chaque année sur leur flux d’énergie, de matière, d’eau ou de déchets.

Anne-Laure Ladier, maîtresse de conférences à l’INSA Lyon et ingénieure en génie industriel Ses recherches : modélisation et évaluation des chaînes logistiques résilientes. C’est le titre d’une publication récente d’Anne-Laure Ladier. « Un premier travail de recherche nous a amenés à analyser les leviers d’action qui peuvent augmenter la résilience des chaînes logistiques, et à proposer des indicateurs de résilience », explique la chercheuse. « Le modèle de chaîne logistique proposé est configurable : il s’adapte à la réalité d’un nombre important d’entreprises. Et il est capable de prendre en considération plusieurs fournisseurs, sites de production, entrepôts de stockage et distributeurs. C’est un modèle linéaire, qui vise à déterminer les valeurs des variables (quantités produites, stockées, livrées) sur un horizon de temps, sous les contraintes de satisfaction de la demande, respect des capacités sur chaque niveau de la chaîne logistique ».