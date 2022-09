"Tout le chocolat français doit fournir un revenu décent aux producteurs", ambitionne le patron de Max Havelaar

L'Usine Nouvelle - Comment Max Havelaar accompagne-t-il ses producteurs dans un contexte d’inflation inédite ?

Blaise Desbordes - Nous avons plutôt une bonne résilience, car nos cahiers des charges garantissent un prix rémunérateur en dépit des aléas. Pour nos produits phares, le prix minimum payé aux producteurs sur les bananes a grimpé entre 5 et 7%. Pour le café, il n’y a pas eu besoin de revoir les prix, car les cours mondiaux ont explosé : c’est le marché qui a apporté la résilience.

Et pour le cacao ?

Les cours mondiaux restent bas et aucun acteur n’est en capacité de changer la donne sur ce marché très financiarisé, avec sur certains produits des rendements de l'ordre de 30% pour les spéculateurs. Même si on a 10% du cacao mondial certifié aujourd’hui, mais il faut une vraie traction citoyenne pour faire bouger les lignes. En France, on a lancé une coalition avec tous les acteurs de la filière il y a un an. L’objectif est que tout le chocolat français fournisse un revenu décent aux producteurs à la fin de la décennie, contre quelques points de pourcentage aujourd’hui. [...]