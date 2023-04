Tout juste annoncé, le "paquet pharmaceutique" de la Commission européenne loin de faire l'unanimité

La Commission européenne a dévoilé les contours de la future évolution de la législation pharmaceutique, également appelée « paquet pharmaceutique ». Une révision conséquente de la directive de 2004 attendue de longue date. Il faut dire que cette réforme vise « à trouver le bon équilibre entre promouvoir l’innovation et garantir l’accès des patients à des médicaments abordables dans toute l’UE », a souligné Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne.

Une note d’intention en face de laquelle la Commission émet une série de recommandations (voir aussi notre encadré) diversement appréciées par les entreprises concernées. La fédération européenne des associations et industries pharmaceutique, l’EFPIA, a critiqué le projet, allant jusqu'à évoquer « un risque de sabotage de l’industrie des sciences de la vie en Europe ».

Au cœur des critiques, la mesure incitative phare, destinée à introduire une durée de protection variable des médicaments, en fonction d’objectifs d’innovation et d’accès à tous les pays membres de l’UE.

Des durées de protection variables pour les brevets

Concrètement, les laboratoires commercialisant un médicament innovant bénéficieront d’une protection réglementaire minimale de huit ans, incluant six ans de protection sur les données réglementaires et deux ans de protection sur le marché, contre huit ans et deux ans actuellement. En contrepartie, cette durée pourra être portée à douze ans maximum, contre onze ans aujourd’hui.

Selon quels critères ? C’est là que le système proposé prend une tournure complexe. Un bonus de deux ans supplémentaires sera accordé à un médicament lancé dans tous les Etats membres. S’il répond à un besoin médical non satisfait, + 6 mois, et encore + 6 mois si des essais cliniques comparatifs seront menés. Si le médicament peut traiter d’autres maladies, un an supplémentaire sera prévu pour récompenser le laboratoire.

Un système progressif difficilement applicable, selon l'EFPIA. « L’approche retenue dans cette législation, [qui consiste à, N.D.L.R.] (de) pénaliser l’innovation si un traitement n’est pas disponible dans tous les Etats membres est fondamentalement défectueuse et représente une cible impossible à atteindre pour les entreprises », a critiqué Nathalie Moll, directrice générale de l’EFPIA.

Un projet encore loin d’être adopté

Alors que l'annonce du projet avait été plusieurs fois reportée, provoquant la colère de députés européens y voyant un embarras face à l'industrie, la réaction hostile des entreprises du médicament laisse deviner d’intenses négociations. « Dans les mois à venir, nous serons amenés à travailler avec les membres du Parlement européen, le Conseil et les autres parties prenantes (…), si des changements ne sont pas faits, l’héritage de cette Commission aura été de faire de l'Europe un simple consommateur de l’innovation médicale issue d’autres continents et de faire attendre plus longuement que jamais les patients européens dans l'accès aux dernières innovations », tacle Nathalie Moll. Les propositions de la Commission vont désormais continuer leur chemin en étant transmises au Parlement européen et au Conseil.