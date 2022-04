«Tous les producteurs de pizzas surgelées risquent de subir les effets» de l’affaire Buitoni, selon un expert en gestion de crise

Depuis le 18 mars, Buitoni et sa maison-mère Nestlé sont au coeur d'un scandale sanitaire de grande ampleur. En cause: la bactérie E. coli, présente dans les pizzas Fraich'Up et qui aurait causée une épidémie de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU). Pour L'Usine Nouvelle, Alexis Volanov, expert de la communication de crise et président de Volanov & Associés, revient sur la communication de crise mise en place par l'entreprise face à ce drame.