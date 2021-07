Tournaire se recentre dans les emballages pour l'industrie sur son site de Grasse

15 jours gratuits et sans engagement

Spécialisé dans l’emballage industriel et dans l’ingénierie, les procédés et les équipements de traitement des matières premières pour la pharmacie, la chimie fine, les arômes ou la parfumerie, Tournaire a décidé de céder cette deuxième activité, Tournaire Equipement SAS, au groupe d’ingénierie, de maintenance et de services industriels ADF, implanté à Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Objectif de cette reconfiguration : renforcer son unité de Grasse (Alpes-Maritimes), où il va investir 6 millions d’euros en 2021.