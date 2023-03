Toujours plus de déchets agricoles recyclés

Une fois de plus, les résultats d’Adivalor, la filière de gestion des déchets de l’agrofourniture, sont en progression. En 2022, elle a collecté 4 000 tonnes de déchets supplémentaires pour atteindre un total de 93 000 tonnes, soit 78% du gisement. Près de 90% de ces emballages vides, films agricoles, ficelles et filets sont recyclés. « La réussite de la filière vient de la mobilisation de l’ensemble des acteurs et, en premier lieu, des agriculteurs qui s’investissent pleinement pour trier, préparer et déposer leurs déchets. C’est grâce à l’engagement de tous que chaque type de déchet peut être collecté et Adivalor peut ainsi optimiser leur valorisation », se félicite Christophe Grison, le président de l’éco-organisme.

