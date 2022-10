Toujours pas de risque de rupture de paracétamol, affirment UPSA et Sanofi

Dafalgan, Efferalgan et Doliprane ne sont actuellement pas dispensés en pharmacie à volonté. Des tensions d’approvisionnement sur toutes les formes orales et suppositoires sont recensées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) depuis le 23 septembre, entraînant un contingentement quantitatif. C’est-à-dire que le « nombre maximum de boîtes livrées périodiquement par les fabricants aux pharmacies est limité de manière à assurer une distribution continue et équitable des stocks disponibles », détaille l’ANSM sur son site internet.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]