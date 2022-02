Toujours pas de reprise en vue pour le marché automobile européen en janvier

Ce n'est pas en ce début d'année que les ventes de véhicules redécolleront en Europe. Les immatriculations de voitures neuves particulières dans l’Union européenne ont atteint un nouveau creux en janvier, selon les chiffres de l’Association des constructeurs européens d’automobile (ACEA), un an après ce qui constituait déjà un record. Les ventes se sont contractées de 6% en janvier 2022 par rapport à janvier 2021, avec 682 596 unités vendues seulement. La baisse n’est que de 2,4% si on élargit la focale à des pays hors UE (avec le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et la Suisse, pour un total de 822 423 voitures vendues), avec de fortes disparités régionales. Les nouvelles immatriculations progressent par exemple de 4,4% sur un an dans les pays de l’Est de l’Europe, mais sont en baisse de 7,3% à l’Ouest.

