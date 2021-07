TotalEnergies, Yara, Borealis, Air Liquide et Esso associés en Normandie pour réduire massivement leurs émissions

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Borealis Quatre sites industriels pourraient être concernés par ce grand projet de réduction d'émissions de CO2 en Normandie, comme l'usine d'engrais de Borealis au Grand-Quevilly près de Rouen (Seine-Maritime).

Le projet se limite aujourd’hui à un protocole d’accord. Rien n’est donc fait et de multiples questions demeurent en suspens. Reste que l’objectif est conséquent: parvenir à la réduction d’ici à 2030 sur l’Axe Seine, en Normandie, de 3 millions de tonnes par an d’émissions industrielles de CO2. Ce qui est décrit comme l’équivalent des émissions de plus d'un million de voitures sur un an. Le projet réunit Air Liquide, TotalEnergies, Yara, Borealis et Esso, cinq acteurs du raffinage, de la pétrochimie, des engrais et des gaz industriels, avec des actifs conséquents dans la région.

Captage en Normandie et stockage en mer du Nord

L’annonce, lundi 12 juillet, porte sur l’ambition de mettre sur pied une infrastructure de captage de CO2 dans ce grand bassin industriel normand jusqu’à des solutions de stockage ciblées en mer du Nord. Une première phase d’étude de la faisabilité technique et économique va s’engager, sans toutefois qu’un calendrier ne soit encore dévoilé, en dehors de l’objectif de l’horizon 2030. Pas d’éléments non plus sur les financements, les partenaires soulignant toutefois dans un communiqué commun qu’ils solliciteront "des financements européens, français et régionaux", et que leur projet est également "ouvert à d’autres acteurs industriels".

