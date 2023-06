TotalEnergies veut doubler la production de biocarburants aériens à Grandpuits

TotalEnergies a annoncé, le 7 juin, revoir à la hausse la production de carburants aériens durable qui devrait commencer dans la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) en 2024. L’entreprise veut doubler la production de ces carburants sur son site seine-et-marnais et vouloir la porter à 285 000 tonnes par an contre 170 000 tonnes envisagées en 2020 lorsque le groupe a décidé de cesser l’activité de raffinerie de pétrole à Grandpuits et de convertir l’installation en plateforme zéro pétrole. «Ce nouvel investissement permettra de répondre à l’augmentation progressive des mandats d’incorporation européens fixés à 6% en 2030», précise un communiqué du groupe énergétique.

