TotalEnergies veut accélérer son calendrier de baisse de ses émissions de CO2

Total, ce n’est pas que du pétrole. Voilà en substance le message que l’énergéticien a voulu faire passer lors de la présentation de sa stratégie à ses investisseurs, mardi 21 mars, durant laquelle le groupe a surtout mis l’accent sur le renforcement de ses ambitions en matière de décarbonation. Le groupe pétrolier a mis en avant ses efforts en la matière : les émissions de méthane de ses installations ont été réduites de 34% par rapport à 2020 et le scope 3 (fournisseurs de l’entreprise, transports des salariés et des clients, recyclage et fin de vie de ses produits…) de ses émissions liées au pétrole a baissé de 27% par rapport à 2015.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]