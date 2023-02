TotalEnergies va plafonner le prix de l’essence et du diesel à 1,99 euros le litre jusqu'à la fin de l'année

Après l’annonce de ses profits record en 2022, TotalEnergies partage le gâteau. Patrick Pouyanné, son PDG, a déclaré mercredi 22 février à TF1 que les prix du litre d'essence et de diesel seraient plafonnés à 1,99 euros dans les 3 400 stations-service du groupe en France à partir du 1er mars. Il a indiqué, sur son compte Twitter, que ce plafonnement entrerait en vigueur dès samedi 25 février sur les stations-service des autoroutes. «Cette mesure pour tous protège nos clients contre des prix trop élevés», a-t-il écrit sur le réseau social. «On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l’année», se félicitait-il sur TF1. Sont exclus toutefois le sans plomb 98 et le diesel Excellium, des carburants de qualité supérieure.

?????????? Face à la hausse des prix, nous innovons. En 2023, le litre d’#essence et de #diesel ne dépassera pas 1,99 €/L, dès ce samedi sur les autoroutes et à compter du 1/3 dans toutes nos #stations en #France. Cette mesure pour tous protège nos clients contre des prix trop élevés. pic.twitter.com/CebEtJDkkm — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) February 22, 2023

Un bénéfice qui fait réagir

Cette annonce intervient deux semaines après que le groupe a présenté ses résultats annuels marqués par un bénéfice record (20,5 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an) qui a suscité beaucoup d’indignation alors que l'année 2022 s'est distinguée par des augmentations des prix de l’énergie très importantes. Mercredi 8 février, pendant l’annonce des résultats de la multinationale, Patrick Pouyanné s’était dit prêt à envisager une nouvelle ristourne à la pompe si les prix des carburants venaient à dépasser les 2 euros le litre. «Si c'est nécessaire, nous sommes prêts à faire un nouveau geste», avait-il déclaré. Des rabais qui auraient coûté à TotalEnergies 550 millions d’euros en 2022. Finalement, ce n’est pas un abaissement de tous les prix qui sera appliqué mais un plafonnement. Il est pour l’heure impossible de savoir combien la mesure coûtera à l’énergéticien.

TotalEnergies était également sous la pression de l'exécutif depuis quelques jours. Interpellé par un travailleur au marché de Rungis où il était en visite mardi 21 février, Emmanuel Macron avait déclaré «on va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir», avant d’avancer «je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées comme ça avait été fait l'année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total». Aussitôt dit, aussitôt fait.

Avec Reuters (Rédigé par Nicolas Delame et Jean Terzian)