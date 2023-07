TotalEnergies signe de nouveaux contrats avec le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach

Le pétrolier français et le géant national algérien des hydrocarbures renforcent leurs liens. TotalEnergies et Sonatrach ont signé dimanche 9 juillet de nouveaux contrats dans les hydrocarbures et les énergies renouvelables. Les deux premiers portent sur l’exploitation des champs Tin Fouyé Tabankort (TFT) II et TFT sud opérés en partenariat (Sonatrach 51%, TotalEnergies 49%), ils permettront aux co-contractants de bénéficier «des dispositions prévues dans la nouvelle Loi 19-13 du 11 Décembre 2019», explique Sonatrach dans un communiqué, sans donner davantage de précisions. Très controversée dans le pays car accusée de «brader» la richesse de l’Algérie aux multinationales, cette dernière assouplit les règles fiscales et juridiques du secteur pour attirer les investisseurs étrangers.

