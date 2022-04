Le groupe pétrolier, qui se développe à un rythme soutenu dans les énergies renouvelables et l'électricité, indique dans un communiqué que Core Solar a un portefeuille de plus de 4 gigawatts de projets solaires et de stockage.

Ces 4 gigawatts viendront s'ajouter au portefeuille de plus de 10 gigawatts dont TotalEnergies dispose déjà aux Etats-Unis en projets renouvelables.

"Le PDG de Core Solar, Greg Nelson, et ses employés intégreront les équipes de TotalEnergies", indique le groupe français.

(Rédigé par Matthieu Protard)