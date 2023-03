TotalEnergies se développe dans le biogaz et le solaire en Pologne

Le pétrolier TotalEnergies a indiqué lundi 6 mars avoir racheté la société Polska Grupa Biogazowa (PGB), leader du biogaz en Pologne avec 17 unités de production et 23 projets en développement. Avec cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, le groupe tricolore met la main sur 400 GWh de capacités annuelles, qui s'ajoutent aux 700 GWh dont il disposait déjà depuis l'acquisition, début 2021, de Fonroche. Il devient ainsi numéro deux du biogaz en Europe et se rapproche de ses objectifs, fixés à 2 TWh de capacité en 2025 et 20 TWh à l'horizon 2030, «soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 4 millions de personnes», précise-t-il dans un communiqué.

Premières fermes solaires en 2025

