TotalEnergies se déleste de plus de 1500 stations-service en Europe

Le groupe canadien Alimentation Couche-Tard a annoncé jeudi 16 mars avoir engagé des négociations exclusives pour acquérir des actifs de TotalEnergies en Europe pour 3,1 milliards d'euros. L'opération porte sur les stations-services et les magasins de proximité de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas (soit 1590 lieux de vente). Le groupe canadien prendrait aussi une participation majoritaire de 60% dans les 619 stations Total en Belgique et au Luxembourg. Le prix d'achat de cette transaction, à régler en numéraire, est d'environ de 3,1 milliards d'euros.

"Nous nous réjouissons que Couche-Tard mette tout son savoir-faire au service de ces 2200 stations en Europe de l'Ouest et de nous associer avec eux en Belgique et au Luxembourg où nous sommes leaders de marché", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies dans le communiqué.

Les quatre réseaux continueront d'être exploités sous la marque TotalEnergies pendant au moins cinq ans. La major restera en Allemagne et aux Pays-Bas avec des activités de recharge électrique hors stations, de distribution d’hydrogène, de vente en gros de carburants ainsi qu'avec le réseau de stations AS24 pour les poids lourds.

Avec Reuter (Rédigé par Kate Entringer)