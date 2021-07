TotalEnergies s'associe à Veolia, Engie et CMA CGM dans les biocarburants avancés

On ne sait pas encore très bien comment TotalEnergies va faire. Mais promis, d’ici à 2023, la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) n’utilisera plus d’huile de palme, a annoncé Patrick Pouyanné, son PDG, dans un entretien accordé au journal La Provence et publié le 5 juillet. Comme pour sa future bioraffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), qui doit entrer en service en 2024 pour notamment produire du carburant aérien durable (SAF), la major reste très discrète sur ses sources d’approvisionnement en huiles alimentaires usagées, huiles résiduelles ou graisses animales. Or La Mède fonctionne encore à 60% avec des huiles végétales pour la production de 500 000 tonnes annuelles de HVO (le composant de base des biodiesel et biokérosène).