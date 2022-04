Le groupe de douze investisseurs inclut La Banque Postale Asset Management, La Financière de l'Echiquier, Mandarine gestion, Meeschaert Amilton AM, OFI AM ou encore Sycomore AM. Il demandait notamment à TotalEnergies de fournir des informations plus détaillées sur la mise en oeuvre de sa stratégie de lutte contre le changement climatique.

Dans un courrier à la coalition Climate Action 100 + - qui réunit des investisseurs gérant collectivement 68.000 milliards de dollars d'actifs -, le groupe s'est engagé à publier à l'avenir chaque année ses objectifs de réduction absolue et relative des émissions de gaz à effet de serre couvrant toutes les activités de l'entreprise ("Scope 1, 2 et 3") à court terme (2025) et moyen terme (2030).

Selon le document, mis en ligne vendredi sur le site interne du groupe, TotalEnergies soumettra en outre tous les ans au vote consultatif de ses actionnaires un rapport sur sa stratégie climat et sa mise en oeuvre, comme il le fera lors de sa prochaine assemblée générale du 25 mai.

Le groupe s'est également engagé à préciser l'évolution de son mix énergétique et ses volumes de production visés en 2025 et 2030, de même que ses plans d'investissement à court et moyen terme, ou encore à communiquer sur les travaux évaluant la pertinence de ses objectifs au regard de la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

"Ayant pris connaissance de ces nouveaux engagements, le groupe d'investisseurs salue les avancées réalisées, fruit d'un dialogue continu et approfondi entre la société et différentes coalitions d'investisseurs, qui devra se poursuivre", indiquent les 12 actionnaires français dans un communiqué annonçant que leur projet de résolution est désormais "caduc".

Réagissant à ces annonces, TotalEnergies a mis en avant sa "volonté de favoriser le dialogue actionnarial et la transparence".

Le groupe, qui se développe à un rythme soutenu dans les énergies renouvelables et l'électricité, avait déjà annoncé le 24 mars de nouveaux objectifs de baisse des émissions des produits pétroliers vendus à ses clients à horizon 2030.

Comme ses concurrents, TotalEnergies est soumis à une pression croissante de la part de certains investisseurs en matière de lutte contre le changement climatique. L'an dernier, son assemblée générale a néanmoins largement validé sa stratégie de transition vers la neutralité carbone.

(Reportage Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)