TotalEnergies renonce à la construction de son centre de R&D dans l'enceinte de Polytechnique

Le feuilleton touche à sa fin. Dans un communiqué diffusé ce 28 janvier, TotalEnergies indique avoir pris la décision d'établir son centre de recherche certes sur le plateau de Saclay, mais pas sur le site où il était prévu. Un choix que l'entreprise motive par "un retard important par rapport au calendrier initial et des recours qui vont nécessiter plusieurs années avant de pouvoir être définitivement purgés et permettre sa construction." Axé sur les énergies décarbonées, ce pôle de R&D devait s’installer sur le domaine de l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay, plus proche du campus de l'Ecole Polytechnique.