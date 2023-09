TotalEnergies prévoit un retour aux actionnaires de plus de 40% au-delà de 2023

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a dit mercredi tabler sur un retour à l'actionnaire de l'ordre de 44% de son cash-flow en 2023 et s'est fixé pour objectif de le maintenir à plus de 40% au-delà de cette année, selon un communiqué diffusé à l'occasion de la journée investisseurs du groupe à New York.