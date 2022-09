TotalEnergies prévoit plus de $4 mds d'investissement dans le solaire et l'éolien dès 2022

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi prévoir d'investir cette année plus de 4 milliards de dollars (4,17 milliards d'euros) dans le solaire et l'éolien soit plus de 33% de plus qu'en 2021.