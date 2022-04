Une deuxième résolution climat sera soumise à l'AG de TotalEnergies par des actionnaires

Et de deux ! Après un premier groupe d'investisseurs, c'est une coalition d'actionnaires français qui demande à TotalEnergies de faire mieux en matière de réduction de ses émissions. Le groupe porteur de la deuxième résolution est composé de 12 actionnaires français coordonnés par Meeschaert AM, incluant OFI AM et La Financière de l'Échiquier et représentant environ 0,8% du capital, a appris Reuters auprès d'une source au fait du processus. Dans leur texte, ils demandent notamment à TotalEnergies de fournir des précisions sur la baisse de ses émissions pour l'ensemble de ses activités, à court (3 à 5 ans) et moyen terme (8 à 10 ans), ainsi que sur l'évolution de son mix énergétique et de ses "volumes de productions cibles" à ces échéances.

Ils proposent aussi que le groupe détaille son plan d'investissements à court et moyen termes en précisant sa répartition "par activité économique et par orientation entre maintenance et développement des actifs", de même que "le scénario de référence utilisé pour définir les objectifs climatiques de la société et son articulation avec les connaissances scientifiques disponibles les plus récentes".

Meeschaert AM, La Financière de l'Échiquier et OFI AM n'ont pas commenté ces informations dans l'immédiat.

La résolution des investisseurs français vient s'ajouter à une autre, portée par des actionnaires néerlandais, demandant plus globalement à TotalEnergies de se fixer des objectifs conformes à l'Accord de Paris sur le climat, qui exige des actions afin de limiter l'augmentation de la température à 1,5°C par rapport au niveau préindustriel.

Dans l'exposé des motifs de leur proposition, les actionnaires français saluent quant à eux "des progrès réels (de TotalEnergies) en termes de transparence et d'action climatique mais encore insuffisants pour permettre aux investisseurs d'évaluer l'alignement avec une trajectoire 1,5°C".

"Avoir accès à des informations complètes et de qualité"

"Afin d'évaluer et d'anticiper les risques climatiques liés à la transition zéro carbone et les impacts physiques du dérèglement climatique, il est indispensable pour les investisseurs d'avoir accès à des informations complètes et de qualité sur la stratégie climat des entreprises, qui pourraient impacter la valeur future de leurs investissements", ajoutent-ils.

TotalEnergies, qui se développe à un rythme soutenu dans les énergies renouvelables et l'électricité, a annoncé le 24 mars de nouveaux objectifs de baisse des émissions des produits pétroliers vendus à ses clients à horizon 2030, présentés dans un rapport qu'il soumettra à un vote consultatif de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale du 25 mai.

Le groupe a confirmé jeudi qu'il soumettrait ce rapport lors de son AG. "Cette démarche de type 'say on climate' est innovante et un réel progrès au sein du CAC 40", a fait valoir un porte-parole. Comme ses concurrents, TotalEnergies est soumis à une pression croissante de la part de certains investisseurs en matière de lutte contre le changement climatique. L'an dernier, son assemblée générale a néanmoins validé à près de 92% sa stratégie de transition vers la neutralité carbone.

Avec Reuters (Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)