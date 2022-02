TotalEnergies lance le projet controversé du Lac Albert à 10 milliards de dollars

© James Akena TotalEnergies a annoncé mardi le lancement du projet controversé de développement des ressources du Lac Albert, en Ouganda et en Tanzanie, prévoyant un investissement d'environ 10 milliards de dollars (8,87 milliards d'euros). /Photo d'archives/REUTERS/James Akena

La décision finale d'investissement a été prise à l'occasion d'une cérémonie en présence du président de la République d’Ouganda Yoweri Museveni, du vice-président de la République Unie de Tanzanie Philip Mpango et du PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le projet de développement du Lac Albert, qualifié de "majeur" par TotalEnergies, comprend les projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher en Ouganda et la construction de l’oléoduc East African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda et en Tanzanie.

Le projet Tilenga, opéré par TotalEnergies, et le projet Kingfisher, opéré par la compagnie chinoise CNOOC, devraient rentrer en production en 2025 avec une production cumulée attendue de 230.000 barils par jour.

Depuis plusieurs années, le projet de développement du Lac Albert suscite de nombreuses critiques de la part d'associations de défense des droits humains et de protection de la nature qui dénoncent des atteintes envers les populations locales et le risque d'importants dégâts environnementaux.

"Le développement des ressources du Lac Albert est un projet majeur pour l’Ouganda et la Tanzanie et notre ambition est d’en faire un projet exemplaire en termes de prospérité partagée et de développement durable", a déclaré Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

"Nous sommes pleinement conscients des enjeux importants sur le plan sociétal et sur le plan environnemental qu’il représente", ajoute-t-il.

(Reportage Blandine Hénault, édité par)