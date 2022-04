TotalEnergies lance l'extension d'un projet de GNL aux Etats-Unis

Ce projet prévoit la construction sur le terminal de Cameron LNG, en Louisiane, d'un quatrième "train" d'une capacité de production maximale de GNL de 6,75 millions de tonnes par an et une augmentation de 5% des trois "trains" déjà en exploitation, précise dans un communiqué le groupe français, qui revendique le titre de premier exportateur de GNL américain.

TotalEnergies détient 16,6% de Cameron LNG aux côtés de Sempra Infrastructure (50,2 %), Mitsui & Co. (16,6 %) et Japan LNG Investment (16,6 %), une coentreprise de Mitsubishi Corp. et Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).

(Rédigé par Marc Angrand)