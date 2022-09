TotalEnergies face à la controverse EACOP

Résolution du Parlement européen demandant à réviser le projet, attaque en justice pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance sur le déplacement de populations en 2019, action coordonnée de dizaines d’ONG auprès des investisseurs en 2021, tribunal fictif à Paris pour atteinte aux droits humains, à la biodiversité et au climat en mai 2022… Le mégaprojet pétrolier de TotalEnergies du lac Albert Tilenga (426 puits) en Ouganda et son oléoduc chauffé associé EACOP de 1443 km qui traversera la Tanzanie, soulève les oppositions. Analyse, reportage et enquêtes sur le terrain et chez TotalEnergies pour décrypter cette controverse.