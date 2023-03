TotalEnergies et Engie veulent tripler la capacité de leur projet de production d'hydrogène vert Masshylia

Lors de la conférence annuelle de l’Union française des industries pétrolières énergies et mobilité (UFIP), le 9 mars, son président, Olivier Gantois, a confirmé que le projet de production d’hydrogène vert Masshylia se réaliserait plutôt en 2026 qu’en 2024, comme initialement annoncé. TotalEnergies et Engie, qui le peaufinent ensemble depuis janvier 2021, ont expliqué le 10 mars les motivations de ce décalage: la capacité du projet va tripler de 40 MW à 120 MW, ce qui nécessite un temps supplémentaire d’études additionnelles et de réalisations d’infrastructures. Cette perspective avait été évoquée lors de la concertation préalable tenue au 1er trimestre 2022.

