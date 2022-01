TotalEnergies et Chevron quittent la Birmanie pour dénoncer le non-respect des droits humains

© Stephane Mahe TotalEnergies a annoncé vendredi son retrait de Birmanie. /Photo d'archives/REUTERS/Stéphane Mahé

Deux géants de l’énergie plient bagage en Birmanie. Le Français TotalEnergies a annoncé vendredi 21 janvier son retrait du pays, dénonçant la dégradation des droits humains depuis le coup d’Etat survenu il y a un an, le 1er février 2021. Quelques heures plus tard, l’américain Chevron, partenaire de TotalEnergies en Birmanie, annonçait également son départ du pays.

Rompre le partenariat avec la société birmane Modge

Dans un communiqué, TotalEnergies précise que « le contexte qui ne cesse de se dégrader au Myanmar, en matière de droits humains et plus généralement d’Etat de droit [ne nous permet] plus d'apporter une contribution positive suffisante dans ce pays ». TotalEnergies, qui emploie 105 000 salariés dans le monde, indique sur son site 241 collaborateurs en Birmanie où il est présent depuis 1992.

Le retrait de la Birmanie vise à entraver la production de gaz du champ de Yadana dont l’Etat birman est bénéficiaire. « En dépit des actions entreprises, TotalEnergies n’a pas été en mesure de satisfaire les attentes de nombreuses parties prenantes (actionnaires, organisation de la société civile internationale ou birmane) qui demandent de mettre fin aux revenus dont bénéficie l’Etat du Myanmar via la société d’Etat Modge au titre de la production du champ de Yadana », mentionne l’énergéticien dans son communiqué.

Préavis de six mois pour quitter le champ de Yadana

Le champ de Yadana est exploité par quatre acteurs : TotalEnergies (31,24 %), l’américain Unocal-Chevron (28,26 %), la PTTEP (25,5 %) et filiale de la société nationale d’énergie thaïlandaise PTT et par Modge (15 %), une société détenue par l’Etat birman. Ce champ produit environ 6 milliards de mètres cubes par an de gaz dont 70% environ est exporté en Thaïlande où il est vendu à la société nationale PTT et 30% fourni à la société nationale birmane Modge pour les besoins du marché domestique.

Le retrait de TotalEnergies sera effectif dans un délai de six mois pour ne pas créer de rupture d’approvisionnement d’énergie aux populations locales. Le gaz de Yadana alimente en effet près de la moitié de l’électricité de la capitale birmane Yangoon ainsi que la partie ouest de la Thaïlande. Tous les autres projets de TotalEnergies en Birmanie seront cependant arrêtés.

Source : communiqué de presse de TotalEnergies.

Avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)