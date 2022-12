TotalEnergies et Aramco investissent 11 milliards de dollars pour leur complexe pétrochimique en Arabie saoudite

Quatre ans après l’annonce du projet Amiral, TotalEnergies et Aramco ont annoncé le 15 décembre 2022 avoir conclu un accord définitif pour construire leur gigantesque complexe pétrochimique, à Jubail, en Arabie saoudite. Les deux groupes vont investir une colossale enveloppe de 11 milliards de dollars (près de 10,3 milliards d’euros) pour leur projet, à travers leur coentreprise Satorp, détenue à 62,5% par le saoudien Aramco et 37,5% par le groupe français. Satorp, implanté industriellement à Jubail sur un site voisin avec un complexe de raffinage et de pétrochimie, sera d’ailleurs le propriétaire et l’opérateur d’Amiral.

[...]