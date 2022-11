TotalEnergies et Air Liquide s'associent à Grandpuits pour décarboner la production de carburant aérien

Pour convertir la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne) en plateforme zéro pétrole, TotalEnergies a besoin d’aide. Et le pétrolier multiplie les partenariats pour mener à bien cette transformation du site, annoncée en septembre 2020. A partir de 2024, cette conversion doit permettre à la structure de Seine-et-Marne de transformer 400 000 tonnes de biomasse par an en biocarburant, notamment à destination de l'aérien, de produire 100 000 tonnes de bioplastiques PLA chaque année, et de recycler 15 000 tonnes par an de déchets plastiques. Pour les bioplastiques, TotalErngies bénéficie déjà de sa coentreprise avec Corbion créée en 2017. Pour le recyclage des plastiques, TotalEnergie a dû s’associer avec l’anglais Plastic Energy, déjà présent avec Esso à Port-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime. Désormais, le pétrolier français détiendra 40% de l’unité de Grandpuits.

Une production de SAF plus importante que prévu

