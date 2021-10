TotalEnergies contraint à l’exemplarité, pourquoi pas sur les fuites de méthane ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Total TotalEnergies est un des principaux partenaire du russe Novatek dans l'exploitation du gaz en Arctique, sur la presqu'île de Yamal.

On l’a vu avec la Birmanie, un article de presse peut parfois obliger TotalEnergies à plus de vertu. En mai 2021, après des révélations du journal Le Monde, le groupe français avait annoncé qu'il suspendait le versement de dividendes issus du transport du gaz à une entreprise contrôlée par les militaires. L'enquête de Christophe Bonneuil, directeur de recherche au CNRS, Pierre-Louis Choquet, sociologue enseignant à Sciences Po et Benjamin Franta, chercheur en histoire à l'université de Stanford (Etats-Unis), publiée le 20 octobre dans la revue Global Environmental Change et largement reprise dans la presse, pourrait avoir des effets similaires.

TotalEnergies ne peut pas changer le fait qu’il a sciemment minimisé son rôle dans le changement climatique, comme le relèvent des entretiens et l’étude des archives du géant pétrolier et d’Elf Aquitaine, avec qui Total a fusionné en 1999. Il peut, en revanche, faire plus que du déclaratif sur sa volonté, depuis la COP 21 en 2015, d'« être un acteur majeur de la transition énergétique ».

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]