TotalEnergies compte produire davantage d’hydrocarbures dans les cinq prochaines années

Une augmentation «de 2 à 3% par an sur les cinq prochaines années» de la production d’hydrocarbures. Tel est l’objectif annoncé par TotalEnergies à ses investisseurs mercredi 27 septembre à New York (Etats-Unis), lors de la journée qui leur était consacrée. Le groupe précise dans un communiqué publié avant la présentation de sa stratégie que cela se fera «tout en réduisant de manière drastique les émissions de ses opérations […] grâce à son riche portefeuille de projets à bas coûts et à faibles émissions». Ainsi, s’il compte maintenir une stratégie multi-énergies équilibrée en augmentant sa production d’électricité à plus de 100 TWh d’ici 2030, l’industriel souhaite «renforcer sa position de leader de la regazéification en Europe et de premier exportateur de GNL aux Etats-Unis» alors que sa production gazière et pétrolière était en baisse entre 2019 et 2022. A noter qu'en 2021 l'électricité ne comptait que pour 7% dans le mix des ventes de TotalEnergies et la biomasse et l'hydrogène 2% contre 48% pour le gaz naturel et 44% pour les produits pétroliers.

