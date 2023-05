TotalEnergies augmente sa production de plastiques recyclés avec l'acquisiton d'Iber Resinas

TotalEnergies poursuit sa diversification dans le recyclage du plastique. La multinationale a annoncé avoir acquis l'espagnol Iber Resinas, qui possède deux usines de recyclage mécanique de plastique, près de Valence (Espagne). L'entreprise ibérique, où travaillent une centaine de salariés, produit 30 000 tonnes annuelles de polyethylène, polystyrène et polypropylène recyclés issus de déchets industriels et ménagers. Ses clients proviennent de l'industrie automobile, des emballages et du BTP.

Développement des «plastiques circulaires»

[...]