TotalEnergies allié à Shell, Gasunie et EBN dans un projet de transport de CO2 aux Pays-Bas

15 jours gratuits et sans engagement

Porthos, Athos… Aux Pays-Bas, les projets de capture et stockage de CO2 (CCS) sous-marin en mer du Nord portent les noms des mousquetaires compagnons de d'Artagnan dans le roman d'Alexandre Dumas. Pour son nouveau projet de transport de CO2, avec Shell, le transporteur de gaz Gasunie et le gazier national néerlandais Energie Beheer Nederland (EBN), TotalEnergies n’a pas dérogé à cette règle et l’a baptisé logiquement... Aramis.