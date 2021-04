Total contraint à la transparence sur son projet d’oléoduc Ouganda-Tanzanie

C’est le probablement le plus gros contrat pétrolier de l’année. Le 12 avril, Total a signé avec son partenaire China National Offshore Oil Corporation (Cnooc), les compagnies locales Uganda National Oil Company (Unoc) et Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC), les accords de développement pour exploiter le pétrole enfoui sous le lac Albert. Ils comprennent un accord des gouvernements hôtes pour l'oléoduc, un accord sur les tarifs et le transport et un accord d'actionnariat. Le président ougandais Yoweri Museveni et la nouvelle dirigeante tanzanienne Samia Suluhu Hassan ont assisté à cette signature.