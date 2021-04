Toshiba fait l'objet d'une offre de rachat de 20 milliards de dollars

Toshiba redevient attractif. Après avoir fait son retour à la première section de la bourse de Tokyo fin janvier 2021, le fabricant japonais de matériel électronique fait l'objet d'une proposition de rachat. La société d'investissements CVC Capital Partners lui aurait proposé un deal à 20 milliards de dollars.La firme nippone affichait un chiffre d’affaires de 31,4 milliards de dollars sur l’exercice fiscal clos en mars 2020.

"Toshiba a reçu une proposition préliminaire hier, et va demander davantage de clarification et la considérer soigneusement", a réagi le groupe dans un communiqué, sans fournir davantage de détails. D'après le journal Nikkei, Nobuaki Kurumatani a déclaré plus tôt à des journalistes que le conseil d'administration de Toshiba étudierait mercredi 7 avril cette proposition.

Pression sur la direction

Si l'opération venait à se réaliser, elle protégerait la direction de Toshiba de la surveillance accrue dont elle fait l'objet, particulièrement le directeur général Nobuaki Kurumatani, sur fond d'appels d'importants actionnaires étrangers prônant davantage de transparence du conseil d'administration.

Nobuaki Kurumatani a occupé la tête de la division japonaise de CVC avant de rejoindre Toshiba, dont l'un des membres du conseil d'administration occupe un rôle de conseiller chez CVC Japon.

Selon la source, CVC Capital Partners envisage une prime de 30% sur le montant actuel de l'action de Toshiba, ce qui porterait l'opération à près de 21 milliards de dollars.

CVC a décliné une demande de commentaire.

Avec Reuters (Makiko Yamazaki à Tokyo, avec Anshuman Daga à Singapour, Nilanjana Basu et Manojna Maddipatla à Bangalore; version française Jean Terzian)