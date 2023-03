Toshiba a accepté une offre de rachat de plus de 13 milliards d'euros

Le rachat de Toshiba est officialisé. Le groupe japonais a accepté une offre provenant d'un consortium mené par la société de capital-investissement JIP, aux côtés d'Orix Corp, Rohm Co et Chubu Electric Power. Si cette offre de plus de 13,7 milliards d'euros aboutissait, il s'agirait de la troisième transaction la plus importante au niveau mondial depuis le début de l'année, selon les données Refinitiv.

Toshiba, conglomérat tentaculaire dont les activités vont de l'énergie nucléaire à la technologie de défense et qui détient 40% du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, a confirmé l'opération.

Scandales financiers à répétition

Depuis 2015, Toshiba se trouve dans la tourmente en raison de scandales liés à ses comptes et sa gouvernance d'entreprise, de lourdes pertes ainsi que de frictions avec des actionnaires activistes qui ont conduit à un examen stratégique. "Cela met fin à des mois d'incertitude quant à l'éventualité d'un accord et à des années d'incertitude quant à la compréhension par le conseil d'administration du bon prix", a déclaré l'analyste Travis Lundy de Quiddity Advisors. "Cela permettrait à de nombreux (actionnaires) activistes de s'en sortir, même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient".

En février, le consortium mené par JIP a soumis une proposition de rachat contraignante, soutenue par des engagements de prêt de 10,6 milliards de dollars de la part de grandes banques. Il a fallu plusieurs semaines au conseil d'administration pour procéder à un vote sur la proposition de JIP, car certains membres du conseil n'étaient pas satisfaits du prix de l'offre, selon certaines sources.

Le titre Toshiba a chuté de 12% cette année alors que l'indice Nikkei 225 a reculé de 2,2% sur la même période.

Avec Reuters (Makiko Yamazaki, avec la contribution de Kane Wu ; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)