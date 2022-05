Automatisation, hygiène, économies d’eau et d’énergie : le nouveau centre de lavage ouvert par Tosca à Dublin, en Irlande, est censé être à la pointe des dernières technologies tout en étant plus respectueux pour l’environnement. Il est dédié au nettoyage de bacs réutilisables en plastique, utilisés pour le transport de produits alimentaires (fruits et légumes, œufs, viandes, …) des points de production jusqu’aux magasins de la grande distribution. Le centre affiche une capacité de 5000 emballages par heure. Malgré cette cadence, la charge de travail est assurée par quatre personnes seulement. L’entreprise américaine a mis en place ce taux d’automatisation en raison des difficultés de recrutement et de maintien du personnel dans cette zone tendue de l'Irlande. Une fois réceptionnés sur les palettes, les bacs pliés sont chargés sur les convoyeurs, puis triés, vérifiés, lavés, séchés et rangés quasiment sans intervention humaine ce qui réduit d’autant les risques de contamination.

Capteurs de présence

Le centre de lavage, de près de 8 000 m² a été construit dans un souci de durabilité. Côté énergies, panneaux solaires, éclairages à LED et autres capteurs de présence veillent à limiter les consommation d’électricité. La ligne est équipée d'un séchoir centrifuge, moins énergivore qu’un système à chaleur, alors que l’eau est recyclée tout au long du processus de lavage. En fin de cycle, chaque bac colporte moins d’un gramme d'eau.

Tosca réalise un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et emploie 2000 personnes. Situé à Atlanta, aux États-Unis, le groupe s’est renforcé, en 2019 et 2020, avec le rachat de Polymers Logistics et Contraload. Il revendique un parc de 40 millions de conteneurs entre bacs, palettes et caisses-palettes réutilisables. Tosca exploite 58 centres de lavage dans le monde : 19 en Amérique du Nord et 39 en Europe.