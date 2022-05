Toray Films Europe veut se lancer dans le recyclage avec Axens

De plus en plus de fabricants d’emballages en plastique s’associent à des pétrochimistes et/ou des recycleurs pour s’approvisionner en matière première recyclée ou, en amont, produire eux-mêmes cette matière. C’est le cas de Toray Films Europe, filiale du japonais Toray Industries et spécialiste des films en polyéthylène téréphtalate (PET) et polypropylène orienté (OPP), implanté en France à Saint-Maurice-de-Beynost, dans l’Ain, près de Lyon. Le transformateur va collaborer avec le français Axens « pour l’étude d’une installation de recyclage chimique du PET » sur le site de Toray, selon un communiqué des deux partenaires.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]